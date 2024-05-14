نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - انتشال 8 شهداء بينهم أطفال وعشرات الجرحى في غارة جوية إسرائيلية وسط غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشال 8 شهداء بينهم أطفال وعشرات الجرحى في غارة جوية إسرائيلية وسط غزة.. انتشل الدفاع المدني الفلسطيني، 8 شهداء بينهم أطفال وعشرات الجرحى في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا مكون من ثلاثة طوابق يعود لعائلة كراجة، في مدينة النصيرات وسط قطاع غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

مستوطنون يهاجمون شاحنات مساعدات قرب الخليل لمنع وصولها إلى غزة

وهاجم مستوطنون إسرائيليون شاحنات مساعدات بالقرب من الخليل بالضفة الغربية لمنعها من الوصول إلى غزة.

ووفقا لمقطع فيديو عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن القافلة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وأظهرت المشاهد اتلاف المستوطنين الإسرائيليين للمساعدات بالقرب من الخليل، وكانت هذه القافلة تتضمن مئات الأطنان من المساعدات الغذائية المخصصة لسكان غزة الذين يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.