عاجل - الأمين العام للأمم المتحدة: أكرر ندائي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى

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أحمد جودة - القاهرة - الأمين العام للأمم المتحدة: أكرر ندائي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى.. قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يكرر ندائه بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى، حسب وسائل إعلام أمريكية.

مجزرة بشعة تهز وسط غزة وارتفاع عدد الشهداء لـ15 بينهم أطفال

وشهدت مدينة النصيرات وسط قطاع غزة، مجزرة بشعة بعد استهداف منزل مكون من 3 طوابق مليء بالنازحين والحديث عن عدد كبير من الشهداء ارتفع إلى 15 شهيدًا، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

انتشال 8 شهداء بينهم أطفال وعشرات الجرحى في غارة جوية إسرائيلية وسط غزة

وانتشل الدفاع المدني الفلسطيني، 8 شهداء بينهم أطفال وعشرات الجرحى في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا مكون من ثلاثة طوابق يعود لعائلة كراجة، في مدينة النصيرات وسط قطاع غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

مستوطنون يهاجمون شاحنات مساعدات قرب الخليل لمنع وصولها إلى غزة

وهاجم مستوطنون إسرائيليون شاحنات مساعدات بالقرب من الخليل بالضفة الغربية لمنعها من الوصول إلى غزة.

ووفقا لمقطع فيديو عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن القافلة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وأظهرت المشاهد اتلاف المستوطنين الإسرائيليين للمساعدات بالقرب من الخليل، وكانت هذه القافلة تتضمن مئات الأطنان من المساعدات الغذائية المخصصة لسكان غزة الذين يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.