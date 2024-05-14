العالم اليوم - مسؤول أميركي: بايدن لا يرى أن إسرائيل ستحقق نصرا كاملا بغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مايو 2024 01:21 صباحاً - قال كيرت كامبل نائب وزير الخارجية الأميركي يوم الإثنين إن إدارة الرئيس جو بايدن لا ترى أن إسرائيل ستحقق "نصرا كاملا" في هزيمة حماس بقطاع غزة الفلسطيني.

وفي حين حثّ المسؤولون الأميركيون إسرائيل على المساعدة في وضع خطة واضحة لحكم غزة بعد الحرب، فإن تعليقات كامبل هي الأكثر وضوحا حتى الآن لمسؤول أميركي كبير يعترف فعليا بأن الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية الحالية لن تحقق النتيجة التي تهدف إليها.

وقال كامبل خلال قمة لشباب حلف شمال الأطلسي في ميامي:

- في بعض النواحي، نجد صعوبة في تحديد ماهية نظرية النصر، وفي بعض الأحيان عندما نستمع عن كثب إلى القادة الإسرائيليين، فإنهم يتحدثون في الغالب عن فكرة، نصر كاسح في ساحة المعركة، نصر كامل.

- لا أعتقد أننا نرى أن هذا محتمل أو ممكن وأن هذا يشبه إلى حد بعيد المواقف التي وجدنا أنفسنا فيها بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث، يستمر التمرد بعد نقل السكان المدنيين والكثير من أعمال العنف.

- شبّه كامبل الوضع في غزة "بالتمرد المتجدد" الذي واجهته الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق بعد غزوها البلدين في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، وقال إن هناك حاجة إلى حل سياسي.

- أعتقد أننا نرى أنه يجب أن يكون هناك المزيد فيما يتعلق بحل سياسي، والأمر المختلف عن الماضي بهذا المعنى هو أن العديد من الدول تريد التحرك نحو حل سياسي تحظى فيه حقوق الفلسطينيين باحترام أكبر.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا بتحقيق "نصر كامل" على حماس، التي هاجمت إسرائيل في السابع من أكتوبر وقتلت 1200 شخص واحتجزت 250 آخرين رهائن.

وعلى إثر ذلك، تشن إسرائيل هجوما لا هوادة فيه على قطاع غزة، مما أودى بحياة أكثر من 35 ألف شخص، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة، وحوّل القطاع الصغير المكتظ بالسكان إلى أرض خراب.

وتأتي تصريحات كامبل في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن إسرائيل من المضي قدما في هجوم عسكري كبير على رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث يحتمي أكثر من مليون شخص نزحوا بالفعل بسبب الهجمات الإسرائيلية.