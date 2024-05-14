نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة المغربية: تسجيل مسرب يكشف تحريض البوليساريو على تنفيذ أعمال إرهابية بصحراء البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر دبلوماسي في سفارة المغرب بالقاهرة أن زعيم جبهة البوليساريو الإرهابية، البشير مصطفى السيد، دعا في تسجيل صوتي إلى تنفيذ أعمال إرهابية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، خلال كلمته في نشاط نظمته الجبهة الانفصالية بمخيمات تندوف بالجزائر.

وأضاف أن “زعيم الجبهة الإرهابية اعتمد في خطابه خطاب الإرهاب والعنف، حيث حث بشكل واضح وصريح مناصريه في مدن العيون والسمارة وبوجدور المغربية على ارتكاب العمليات الإرهابية.

وقال، باللهجة الحسانية التي يتحدث بها سكان الصحراء المغربية، ما يلي: "أنتم أيها الذين تحت أقدام الغزاة، إذا كنا هنا نموت بالعشرات من أجل تحقيق المكاسب، فإنكم تستطيعون تحقيق مكاسب بالقليل، لأن فرصنا أقل مما لديكم، وإذا كنتم تريدون المتفجرات فعندنا إن شاء الله، ويجب على كل رجل أو امرأة بينكم أن تقنعوا كل ليلة ثلاثة أو أربعة أشخاص بتنفيذ عمليات تفجير في السمارة والداخلة وبوجدور والعيون".

وأضاف: "هذا إذا كنتم تريدون الأرض المحتلة أن تكون بركانًا تحت أقدام الغزاة، اصرفوا العدو عن أبنائكم هنا، وشتتوا أفكاره، ووزعوا نيران العدو بدلًا من أن تركز على نقطة واحدة، وحتى يشعر العدو بأن الأرض غير آمنة، وحتى لا يعرف أين يوجه نيرانه”.

وتابع: “قال البشير، مخاطبا أنصار الجبهة الانفصالية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، إن البوليساريو مستعدة لتزويدهم بالمتفجرات للقيام بهذه الأعمال الإرهابية، مجيبا: ‘‘إذا أردتم متفجرات‘‘ وهم هناك، على حد تعبيره.

وأوضح، أن “البشير دعا أيضا الموالين للجبهة الإرهابية إلى صرف انتباه المغرب عن الرد على محاولات الاستفزاز شرق الساتر الترابي التي تقوم بها البوليساريو من خلال القيام بهذه العمليات الإرهابية بمدن الصحراء، وأن والأمانة العامة للجبهة ناقشت هذا الموضوع بجدية”.

وأكد أن “تحريض جبهة البوليساريو الانفصالية على القيام بأعمال إرهابية بمدن الصحراء المغربية يعد دليلا جديدا على الإدانة ضدها، وهو ما قد ينعكس عليها بشكل مباشر وعلى الصورة التي يحاول أنصارها تشويهها”.