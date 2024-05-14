العالم اليوم - ما هي قدرات روبوت الدردشة الجديد "جي بي تي 40"؟

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وتعد هذه أحدث خطوة تخطوها الشركة المدعومة من مايكروسوفت للبقاء في مقدمة سباق السيطرة على تلك التكنولوجيا الناشئة.

ما هي إمكانيات "جي.بي.تي-40"؟

- سيكون بمقدور المستخدمين التحدث إلى النموذج الجديد والحصول على ردود في الوقت الفعلي دون أي تأخير، بالإضافة إلى مقاطعته أثناء التحدث، وكلاهما من السمات المميزة للمحادثات الواقعية التي استعصت على خدمات سابقة من المساعد الصوتي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

- كتب سام ألتمان، رئيس "أوبن إيه.آي" التنفيذي، في منشور بمدونة "يبدو الأمر وكأن الذكاء الاصطناعي ضرب من الخيال... لم يكن التحدث إلى جهاز كمبيوتر أمرا طبيعيا بالنسبة لي أبدا، والآن أصبح كذلك".

- أظهر باحثو "أوبن إيه.آي" في مؤتمر مباشر قدرات المساعد الصوتي الجديدة لتشات جي.بي.تي، وفي أحد العروض التوضيحية، استخدم النموذج إمكاناته البصرية والصوتية للتحدث مع أحد الباحثين لحل معادلة رياضية على ورقة.

- في عرض توضيحي آخر، أظهر الباحثون قدرة نموذج "جي.بي.تي-40"على الترجمة في الوقت الفعلي.

- كانت العروض التوضيحية التي قدمتها التي قدمتها "أوبن إيه.آي" أقرب إلى الخيال العلمي، حيث انخرط "جي.بي.تي-40" ومحاوره عند نقطة معينة في مزاح.

- أخبر باحث "أوبن إيه.آي" برنامج الدردشة الآلي أنه في حالة مزاجية رائعة لأنه يوضح "كم أنت مفيد ومدهش"، ليبادره "تشات جي.بي.تي" بالقول "توقف عن ذلك! أنت تجعلني أحمر خجلا!".

- روبوت الدردشة الجديد يعمل في وقت واحد عبر عدة لغات.

متى سيطرح روبوت الدردشة الجديد؟

• ذكرت ميرا موراتي، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا في "أوبن إيه.آي"، في الحدث أن النموذج الجديد سيُطرح مجانا لأنه أكثر فعالية من حيث التكلفة من النماذج السابقة للشركة.

• موراتي أوضحت أن نسخة"جي.بي.تي-40" المدفوعة ستكون أوسع نطاقا من المجانية.

• بحسب الشركة فإن "جي.بي.تي-40" سيكون متاحا في الأسابيع القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أنه بعد مدة قصيرة من إطلاقه في أواخر 2022، صُنّف "تشات جي.بي.تي" على أنه أسرع تطبيق على الإطلاق يصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريا.