نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بالقرب من سد جيبى 3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا تعرضت لزلزال اليوم بالقرب من أعلى سد في العالم، وهو سد جيبى 3 الإثيوبي على بعد 700 كلم من سد النهضة، مشيرًا إلى أن قوة الزلزال كانت 4.9 ريختر.

وأضاف شراقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن الزلزال متوسط القوة، ولكنه بالنسبة للمنطقة كبير، لعدم وجود استعدادات مقارنة باليابان على سبيل المثال.

وأوضح أن تأثير مثل هذه الزلزال يكون خطيرا في حالة وجود سدود ضخمة مثل سد النهضة، مشيرًا إلى إن بحيرة سد النهضة بها 35 مليار متر مكعب من المياه أي ما يعادل 35 مليار طن.

وأشار إلى أن سد النهضة أعلى من السودان بنحو 350 مترًا، أي أنه حال حدث تشقق أو انهيار بالسد، فإن المياه ستندفع كالطوفان في اتجاه السودان.

ولفت شراقي، إلى أن سد النهضة يقع في منطقة شرق إفريقيا الأنشط زلزاليًا في القارة، حيث منطقة الأخدود الإفريقي في إثيوبيا، أكثر الأماكن عرضة للزلازل.