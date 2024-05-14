العالم اليوم - بالفيديو.. مسؤول حوثي يلتقي خامنئي في طهران ويصفه بـ"قائدنا"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. مسؤول حوثي يلتقي خامنئي في طهران ويصفه بـ"قائدنا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مايو 2024 10:25 صباحاً - انتشر على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لأحد المسؤولين فيما تسمى "حكومة الحوثيين"، رفقة المرشد الإيراني علي خامنئي.

وذكرت تقارير إعلامية أن المقطع التقط في المعرض الدولي الخامس والثلاثين للكتاب في طهران.

وظهر المسؤول الحوثي في الفيديو وهو يتحدث مع خامنئي ويصفه بـ"قائدنا"، حيث قال له: "السلام عليكم، كيف حالك قائدنا؟ ننقل لكم تحيات عبد الملك من اليمن"، في إشارة إلى زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وأضاف: "عبد الملك يحبكم ويسلم عليكم كثيرا كثيرا. نتشرف برؤية وجهكم الكريم. اليمن يكن لكم المحبة كثيرا".

وختم حديثه بالقول: "الشعب اليمني يحبكم كثيرا ويدعو لكم"، ورد عليه المرشد الإيراني: "أنا أيضا أحب الشعب اليمني الباسل".

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في الصفحات الاجتماعية والمواقع الإيرانية واليمنية، وأثار الكثير من الجدل.

ورد يمنيون على المسؤول الحوثي، حيث قال أحد المعلقين على منصة إنستغرام: "لا تجمع الشعب اليمني. والله لا نطيق عبد الملك".

وذكر آخر: "أنا يمني وأكرهك".