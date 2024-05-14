العالم اليوم - قطر:هدنة غزة وصلت لطريق مسدود ومكتب حماس بالدوحة سيظل مفتوحا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مايو 2024 11:26 صباحاً - قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وصلت لطريق مسدود.

وفي كلمته الافتتاحية خلال منتدى قطر الاقتصادي، ذكر رئيس الوزراء القطري: في الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا بعض الزخم المتزايد (بخصوص مفاوضات الهدنة)، لكن لسوء الحظ لم تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح، ونحن الآن في حالة من الجمود تقريبا.

العملية الإسرائيلية في رفح "أعادتنا إلى الوراء".

الدوحة ستواصل الوساطة بين إسرائيل وحماس.

الدوحة لم توقف التفاوض بين إسرائيل وحماس رغم التحديات.

يتعين أن تكون هناك حكومة فلسطينية واحدة في كل من الضفة الغربية وغزة بناء على توافق فلسطيني. مكتب حماس في الدوحة سيظل مفتوحا طالما استمرت الحرب، وهناك حاجة للتواصل مع الحركة.

قد يكون هناك اتفاق في غضون أيام، لكن لا يوجد وضوح من جانب إسرائيل حول كيفية إنهاء الحرب.

من دون خطة إنقاذ لقطاع غزة بعد الحرب فإن التطرف سيكون مصدر قلق.

قطر لا يهمها إذا كان الرئيس الأميركي من الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري. الدوحة عملت مع كل من (دونالد) ترامب و(جو) بايدن بشكل وثيق.

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