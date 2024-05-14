رئيس وزراء ماليزيا: سنواصل جهودنا لوقف الهجمات على رفح الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 11:33 صباحاً - أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل القيام بدورها من أجل وقف الهجمات على رفح الفلسطينية، وحشد المزيد من الجهود لمساعدة ضحايا الحرب في قطاع غزة.

وطالب أنور في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إسرائيل بوقف الأعمال الوحشية والفظائع التي ترتكب ضد الفلسطينيين، كما دعا لإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين والموافقة على خطة السلام المقترحة. حسب قناة "تشانيل نيوز آشيا".

ويزور رئيس وزراء ماليزيا - حاليا - الدوحة، حيث التقى خلالها عددا من قادة حركة حماس الفلسطينية.