منحة المرأة الماكثة في البيت: دعم وتطوير مهارات النساء في الجزائر

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أحمد جودة - القاهرة - تهدف "منحة المرأة الماكثة في البيت" إلى دعم النساء اللاتي يقضين معظم وقتهن في المنزل بسبب الظروف الاجتماعية أو العائلية في الجزائر.

توفر هذه المنحة فرصة للنساء لتعلم مهارات جديدة أو بدء مشروعات صغيرة تساهم في تحسين وضعهن المعيشي.

لتقديم طلب للحصول على هذه المنحة، يجب التحقق من بعض الشروط وتقديم الأوراق اللازمة لضمان التقدم بنجاح.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024

1. زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل:

- اضغط هنا للوصول إلى الموقع.

2. الدخول إلى صفحة منحة المرأة الماكثة في البيت:

- اتبع التعليمات لملء النموذج بالمعلومات المطلوبة.

3. تجهيز الوثائق المطلوبة:

- قدم جميع الوثائق المطلوبة وحدد مكان الإقامة.

4. إرسال الطلب:

- انقر على زر إرسال لتقديم طلب التسجيل.

الشروط المطلوبة للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن المتطلبات الأساسية للحصول على منحة المرأة الماكثة، والتي تتضمن:

1. الجنسية والإقامة:

- يجب أن تكون المرأة حاصلة على الجنسية الجزائرية ومقيمة في الجزائر.

2. السن والحالة الاجتماعية:

- ألا يتجاوز عمر المتقدمة 50 عامًا ويجب أن يكون لديها أبناء.

3. عدم وجود دخل ثابت:

- تقديم دليل على عدم وجود دخل شهري ثابت.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت، وتشمل:

1. شهادة الميلاد.

2. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

3. صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

4. وثيقة الطلاق أو شهادة وفاة الزوج (إذا كانت متوفرة).

5. وثائق تثبت محل الإقامة داخل الجزائر.

تعد منحة المرأة الماكثة في البيت خطوة هامة لدعم النساء وتطوير مهاراتهن، مما يمكنهن من تحسين وضعهن المعيشي والمساهمة في المجتمع بفاعلية.