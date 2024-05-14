العالم اليوم - بعد إقالة وزير الدفاع.. روسيا تعتقل مسؤولا بارزا في الوزارة

انتم الان تتابعون خبر بعد إقالة وزير الدفاع.. روسيا تعتقل مسؤولا بارزا في الوزارة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مايو 2024 12:24 مساءً - اعتقل مسؤول بارز في وزارة الدفاع الروسية مكلف الموارد البشرية، بتهمة القيام بـ"أنشطة إجرامية"، في ثاني إجراء من نوعه في أقل من شهر، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء الثلاثاء.

وأتى ذلك بعد فترة وجيزة على إقالة وزير الدفاع سيرغي شويغو بشكل مفاجئ، بعدما شغل هذا المنصب منذ عام 2012.

ونقلت "تاس" عن مصدر في الشرطة قوله إن الجنرال يوري كوزنيتسوف، مسؤول الموارد البشرية في وزارة الدفاع، "أوقف للاشتباه في قيامه بأنشطة إجرامية".

وتم تفتيش مكتبه ومنزله في إطار التحقيق الذي تجريه دائرة الشؤون العسكرية التابعة للجنة التحقيق الروسية، المسؤولة عن التحقيقات الرئيسية في البلاد، بحسب المصدر نفسه.

وعُين كوزنتسوف في منصبه في مايو 2023، بعد أن ترأس قسما في هيئة الأركان العامة الروسية بين عامي 2010 و2023، وفقا للوكالة.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على هذه المعلومات.

ويأتي ذلك بعد توقيف نائب وزير الدفاع الروسي المسؤول عن بناء المنشآت العسكرية تيمور إيفانوف، بتهمة الفساد و"قبول رشوة" في نهاية أبريل، ووضعه في الحبس الاحتياطي.

وواجه الجيش الروسي فضائح فساد عدة خصوصا في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، صدرت في إطارها أحكام مشددة بالسجن.