نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مستشفى غزة الأوروبي تستغيث: المولد الرئيسي سيتوقف عن العمل بسبب نفاد مخزون الوقود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مستشفى غزة الأوروبي قرب توقف المولد الرئيسي عن العمل بسبب نفاد مخزون الوقود، في استغاثة عاجلة، مشيرة نحو سوء الأوضاع المتدهورة والكارثية.

كانت أفادت ‏تقارير فلسطينية، بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل عنيف حي الزيتون في مدينة غزة.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.