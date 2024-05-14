نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة بالكويت بتهمة زراعة الماريجوانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت مواطنًا من الأسرة الحاكمة بتهمة زراعة مخدر الماريجوانا في منزله.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيانها، الثلاثاء، أن جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أسفرت عن ضبط المواطن وثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية بحوزتهم مواد مخدرة.

تم العثور في منزل المواطن على 270 شتلة ماريجوانا مختلفة الأحجام، ونحو 5.13 كيلوغرامات من الماريجوانا الجاهزة للاستخدام، و4150 حبة كبتاجون، و620 سيجارة ماريجوانا، و50 جرامًا من مادة الحشيش المخدرة، و21 جرامًا من الكوكايين، و6 علب زيت الماريجوانا، و27 جرامًا من الفطر المخدر، و2 سيجارة إلكترونية من مادة الماريجوانا، و3 قطع من حلويات الماريجوانا، و10 زجاجات خمر.

أوضحت الوزارة أنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات، حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

أكدت الوزارة على استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وأنه لا أحد فوق القانون.