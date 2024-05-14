ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا
أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات وتدفّق الحمم البركانية الباردة في جزيرة سومطرة غرب إندونيسيا إلى 50 قتيلاً على الأقلّ، فيما لا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين.
ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم، عن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، قوله: إن الفيضانات أسفرت أيضًا عن 37 جريحًا، كما استدعت إخلاء حوالي 3400 شخص من مساكنهم.
وكانت أمطار غزيرة قد هطلت السبت الماضي طوال ساعات على إقليمي أغام وتاناه داتار الواقعين غرب جزيرة سومطرة متسببة بفيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة مصدره جبل مارابي البركاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.