ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسياأعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات وتدفّق الحمم البركانية الباردة في جزيرة سومطرة غرب إندونيسيا إلى 50 قتيلاً على الأقلّ، فيما لا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين.

ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم، عن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، قوله: إن الفيضانات أسفرت أيضًا عن 37 جريحًا، كما استدعت إخلاء حوالي 3400 شخص من مساكنهم.

وكانت أمطار غزيرة قد هطلت السبت الماضي طوال ساعات على إقليمي أغام وتاناه داتار الواقعين غرب جزيرة سومطرة متسببة بفيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة مصدره جبل مارابي البركاني.