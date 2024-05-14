العالم اليوم - فيديو.. لقطة مبابي ووالدة حكيمي تخطف الأضواء في "يوم الوداع"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. لقطة مبابي ووالدة حكيمي تخطف الأضواء في "يوم الوداع" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مايو 2024 03:24 مساءً - خلال احتفالات باريس سان جرمان بلقب الدوري الفرنسي، قبل أيام، خطفت لقطة واحدة الأضواء، جمعت بين والدة النجم المغربي أشرف حكيمي، ونجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي.

وتجمع مبابي والمغربي حكيمي صداقة من نوع خاص، وهو ما تجلى في لقطات عديدة خلال تمثيلهما نادي باريس سان جرمان، وهذا الأمر صنع نوع من التقارب بين عائلتي النجمين.

وخلال الاحتمالات، أحضر حكيمي والدته سعيدة موح، وشقيقه، إلى الاحتفالات، وعند رؤية سعيدة للنجم مبابي بدأت باحتضانه والحديث معه بشكل عفوي.

من جهته، رحب مبابي كثيرا بوالدة حكيمي وقام بالتحدث معها، وتحيتها، في لقطة لطيفة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ولاقت استحسان الجماهير.

يذكر أن مبابي ودع جماهير باريس سان جرمان، الأحد، في مباراته الأخيرة على استاد حديقة الأمراء، حيث يستعد للانتقال بشكل مجاني إلى ريال مدريد الإسباني.