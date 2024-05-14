العالم اليوم - مقاطعة المشاهير.. حملة جديدة تتصدر المشهد أميركيا وعربيا

انتم الان تتابعون خبر مقاطعة المشاهير.. حملة جديدة تتصدر المشهد أميركيا وعربيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مايو 2024 03:24 مساءً - أطلق رواد منصات التواصل حول العالم حملة مكثفة لحظر المشاهير من الفنانين والمطربين. وشارك في الحملة آلاف الناشطين والمدونين على مختلف منصات التواصل، لإظهار قدرتهم على التأثير على المبالغ التي يجنيها المشاهير من خلال المتابعات والمشاهدات.

وهذه الحملة انطلقت بقوة عقب حفل "الميت غالا" الذي وُصِف بالمبالغ فيه، والبعض ربطها بما يحدث في غزة.

من أكثر المتضررين من الحملة المغنية العالمية تايلور سويفت، ووفق مصادر إعلامية غربية، خسرت سويفت أكثر من 100 ألف متابع على تيك توك وإنستغرام.

أما كيم كاردشيان، فربما تخرج قريبا من قائمة الأكثر متابعة التي تضم اكثر من 75 مليون متابع على "إكس"، إذ خسرت حتى اليوم أكثر من مليون متابع على منصاتها، وهناك مصادر أشارت إلى خسارتها أكثر من 3 ملايين متابع، وهي الأكثر تضررا من هذه الحملة.

وعن هذه الحملة يقول الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي ليث العقاد لبرنامج "الصباح" على دوت الخليج":

تعتبر هذه الحملة واحدة من أبرز العوامل الرئيسية التي تسهم في قوة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تسلط الضوء على دور المتابعين الحيوي في دعم وتعزيز مشاهير المنصات الرقمية.

تعمل الحملة على تقويض وتعديل بعض المسارات للمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي.

لا تمتلك المنصات القدرة على التدخل بأي شكل في الآراء، إذ أُنشئت لتوفير فضاء حر للتعبير عن وجهات النظر بكل حرية.

لا تمتلك منصات التواصل القدرة على إيقاف مثل هذه الحملات التي من شأنها أن تؤثر بشكل واضح على المشاهير وعلى مسيرتهم الفنية.

وفرت منصات التواصل الاجتماعي فرصا للشهرة بطرق سهلة ومبسطة.

يُعتبر تغيير الرأي والمتابعة جزءًا لا يتجزأ من طبيعة الإنسان المتغيرة.

أي تصرف غير لائق من المشاهير يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مسار شهرتهم في وقت قصير.

من الضروري عدم تعريض الحياة العائلية لمخاطر وسائل التواصل، وينبغي وضع حدود واضحة لحمايتها.

وفي السياق ذاته، أضاف رئيس تحرير موقع أوائل نيوز عادل ساميا: