العالم اليوم - قبل أن يبلغ 17 عاما.. لامين يامال يحطم رقما قياسيا في الليغا

انتم الان تتابعون خبر قبل أن يبلغ 17 عاما.. لامين يامال يحطم رقما قياسيا في الليغا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مايو 2024 03:24 مساءً - أصبح النجم الشاب لفريق برشلونة الإسباني، لامين يامال، أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل خمسة أهداف قبل أن يبلغ 17 عاما.

وساهم يامال في فوز فريقه على ريال سوسييداد 2-0، مساء الإثنين، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 40.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن لامين لم يتجاوز بعد 17 عاما، حيث يبلغ حاليا 16 عاما و306 أيام، مضيفة أنه نجح مبكرا في دخول تاريخ الليغا.

وسجل يامال ثلاثة أهداف في شباك غرناطة هذا الموسم، وهدفا آخر ضد مايوركا، قبل أن يضيف الهدف الخامس في مرمى ريال سوسييداد.

وما يزال بإمكان لاعب المنتخب الإسباني أن يعزز حصته التهديفية في المباريات الثلاث المتبقية هذه السنة.

وكان مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، أكد أن يامال "سيمثل حقبة جديدة" في كرة القدم.