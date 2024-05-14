العالم اليوم - الحد من استخدام الطفل للهاتف.. تجربة الصين تدهش الخبراء

انتم الان تتابعون خبر الحد من استخدام الطفل للهاتف.. تجربة الصين تدهش الخبراء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مايو 2024 03:24 مساءً - دراسة حديثة أجرتها جامعة بريستول البريطانية بالتعاون مع باحثين في الصين كشفت عن فاعلية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية حديثا للحد من استخدم الطفل للأجهزة اللوحية في المنزل والمدرسة.

وبين الخبراء أن هذه الإجراءات، تضمنت قيودا على شركات الألعاب الإلكترونية وتقليص واجبات المدرسة والدروس الخصوصية.

ووفقا لتقرير نشره موقع "مديكال إكسبريس" الطبي، فقد ساهمت هذه الإجراءات بشكل كبير في تقليل الوقت الذي يقضيه الأطفال في الجلوس على الإنترنت وتشجيعهم على القيام بأنشطة حركية.

الباحثون قاموا بتحليل بيانات أكثر من 7 آلاف طالب في المدارس الابتدائية والثانوية في الصين قبل وبعد تطبيق الإجراءات.

وقد ارتبطت هذه الإجراءات بانخفاض في معدل الجلوس اليومي بنسبة 13 بالمئة بشكل عام، مما يعني قضاء الأطفال أقل من 40 دقيقة يوميا بالجلوس في وضع ثابت.

وقد أثبتت هذه النتائج أهمية التدخل الحكومي في تعزيز النشاط البدني بين الأطفال.

وتظهر هذه الدراسة أن التحول من التركيز على تعديل سلوك الآباء إلى تطبيق قوانين وإجراءات على المؤسسات المسؤولة عن رعاية الأطفال، يمكن أن يكون أكثر فعالية في تحسين نمط حياة الأطفال.

وتقول في هذا الخصوص، الخبيرة التربوية نور وليد، لبرنامج "الصباح" على دوت الخليج":