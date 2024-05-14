العالم اليوم - هل فتح نصر الله الباب للاتجار باللاجئين السوريين؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مايو 2024 03:24 مساءً - يشكل اللاجئون السوريون في لبنان ورقة سياسية ساخنة بيد القوى السياسية، فحزب الله يأخذ هذا الملف إلى مستويات جديدة، مع دعوة أمينه العام حسن نصرالله السلطات اللبنانية إلى فتح البحر أمامهم، دعوة يراد منها الضغطُ على الاتحاد الأوروبي الذي يخشى مزيدا من موجات الهجرة إليه.

الشّقّ الآخر من حسابات حزب الله هو الضغط على الأوروبيين وواشنطن لرفع العقوبات المفروضة على سوريا لكونها تعيق عملية إعادة الإعمار وبالتالي عودة اللاجئين.

فهل دعوات ترحيل اللاجئين عبر البحر هذه تلامس حد الاتجار بالبشر، وهل نتجح هذه الاستراتيجيات أم أن تزايد الضغوط يهدد بانفجار داخلي في لبنان؟

وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي علي سبيتي في حديث لـ"دوت الخليج":

هذه الأزمة كلما استفحلت يتفاعل معها اللبنانيون كل حسب حساباته السياسية بما ينسجم مع مصالحه.

كلام نصر الله عبارة عن صرخة باتجاه المجتمع الدولي لحل هذا الملف.

لا أحد من السوريين ينتظر إشارة المرور لكي يركب البحر.

الأحزاب السياسية مقاربتها لهذا الملف مقاربة تختلف جدا عن مقاربة الحكومة والمجتمع الدولي والدول المعنية.

حزب الله قاربه من وجهة نظر سياسية بمعنى أن المسؤول عن الوجود السوري في لبنان هي الحرب السورية، أي إيجاد حل سياسي لتلك الحرب وبالتالي عودة اللاجئين.

من جانبها، قالت الكاتبة الصحفية مايا خضرا في حديث لـ"دوت الخليج":