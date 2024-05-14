العالم اليوم - بالفيديو.. حزب الله يستهدف منطاد تجسس إسرائيليا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. حزب الله يستهدف منطاد تجسس إسرائيليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مايو 2024 04:25 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، استهداف قاعدة إطلاق وتحكم بمنطاد تجسس إسرائيلي فوق منطقة أدميت شمالي إسرائيل، مما أدى إلى تعطل المنطاد.

وقال حزب الله في بيان إنه استهدف بالصواريخ "3 أهداف عائدة للمنطاد بشكل متتال، هي قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها ‏المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح".

وأظهر مقطع فيديو متداول المنطاد، بعد تعطله وانفصاله عن قاعدة التحكم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، إن بلدية كريات شمونا شمالي إسرائيل طالبت السكان التوجه للملاجئ تحسبا لإطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

كما أعلن حزب الله، الثلاثاء، مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية على منطقة ميس الجبل جنوبي لبنان.

ومنذ 7 أشهر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي منذ بدء التصعيد في غزة، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدا في الهجمات المتبادلة.

ويعلن حزب الله استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية "دعما لغزة وإسنادا لمقاومتها"، ويقصف الجيش الإسرائيلي جويا ومدفعيا لاستهداف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.