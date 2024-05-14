نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدنيس النصب التذكاري لضحايا الهولوكوست في باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض النصب التذكاري لضحايا الهولوكوست في باريس للتدنيس بطبع بصمات يد مطلية باللون الأحمر، ما أثار غضب السلطات وعمدة باريس.

قالت عمدة باريس آن هيدالغو إن "جدار الصالحين (الذي وضع عليه أسماء الأشخاص الذين ميزوا أنفسهم من خلال المساعدة في إنقاذ اليهود في فرنسا خلال الاحتلال النازي للبلاد في الحرب العالمية الثانية) تعرض للتخريب ليل أمس"، معلنة أنها قدمت شكوى إلى المدعي العام في باريس.

وشددت في بيان على أنه "لا يوجد سبب يمكن أن يبرر مثل هذه الإهانات التي تلوث ذكرى ضحايا المحرقة والصالحين الذين أنقذوا اليهود، وعرضوا حياتهم للخطر".

ويحمل الجدار أسماء أكثر من 3900 شخص تم التعرف عليهم على أنهم خاطروا بحياتهم للمساعدة في إنقاذ اليهود في فرنسا.

ونشر آرييل ويل، عمدة المناطق المركزية في باريس، عبر منصة "أكس" صورا للأضرار التي لحقت بالجدار.