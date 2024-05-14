القسام: أجهزنا على 7 جنود إسرائيليين

القسام: أجهزنا على 7 جنود إسرائيليينأعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، أنها "أجهزت على 7 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان لها: "في عملية مركبة.. تمكن مقاتلو القسام من استهداف دبابة مركافاه بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، وبعدها أجهز مجاهدونا على 7 جنود صهاينة تواجدوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة".

وأكدت استهدافها ناقلة جند ودبابة إسرائيلية بعبوتي "شواظ" بمنطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما دكّت الكتائب قوات الاحتلال الموجودة داخل معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون، بالإضافة إلى تفجيرها منزلاً جرى تفخيخه مسبقاً في قوة إسرائيلية خاصة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في شارع "جورج" شرقي رفح.

أيضاً، أعلنت كتائب القسام تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقاً بقوة هندسة من "جيش" الاحتلال حاولت الدخول لعين النفق، مؤكّدةً إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح في محيط محطة القدس شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

بدورها، أكّدت سرايا القدس استهدافها بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" جنود وآليات الاحتلال المتقدمة في محيط المقبرة الشرقية شرقي رفح.

وتمكن مقاتلو السرايا من استدراج قوة كبيرة خاصة للاحتلال لكمين محكم ومركب في شارع سوق الذهب في المدينة، والإجهاز عليها من نقطة صفر.

كما تمكن مقاتلو السرايا من تفجير عبوة "برق" في "جرافة D9"، فجر اليوم، في منطقة أبو زيتون في معسكر جباليا شمالي القطاع، بالإضافة إلى قنص جندي إسرائيلي يتحصن في أحد المباني في المنطقة ذاتها.

وفي معسكر جباليا أيضاً، استهدفت السرايا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" قوة راجلة في امتداد شارع "أبو العيش".