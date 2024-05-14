عاجل.. الفصائل الفلسطينية تخوض اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء أنها تخوض معارك دامية مع الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال القطاع.

وفي بيانات عدة لها، أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها "قنصت جنديا صهيونيا في محور التقدم شرق مدينة جباليا شمال القطاع"، مؤكدة "إصابته بشكل مباشر".

وأضافت أنه "في عملية مركبة، تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة مركافاه بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح"، لافتة إلى أنه "بعدها، أجهز مجاهدوها على 7 جنود صهاينة تواجدوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا".

كما أشارت "القسام" إلى أنها "استهدفت دبابة "ميركفا 4" بقذيفة "الياسين 105" متوغلة في شارع الداخلية الجديد شرق مدينة جباليا، وأنها "دكت آليات العدو المتوغلة شرق مدينة جباليا بقذائف الهاون"، مشيرة إلى أنها أيضا "استهدفت دبابة ميركفا بقذيفة "الياسين 105" شمال شرق جباليا"

وتابعت في بيان لها: "كتائب القسام تدك تحشدات العدو شرق مدينة جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

هذا وأعلنت "ألوية الناصر صلاح الدين" عم "خوضها مع فصائل المقاومة معركة ملحمية ضد قوات العدو، في حرب شوارع هي الأعنف للدفاع عن مخيمنا الصامد مخيم جباليا".

وقالت كتائب "المجاهدين": "نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو بالأسلحة المناسبة والمتنوعة في مخيم جباليا".