العالم اليوم - سلطان الجابر يلتقي وزيرة الطاقة الأميركية في أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مايو 2024 08:22 مساءً - التقى الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الثلاثاء، جنيفر جرانهولم، وزيرة الطاقة الأميركية، وذلك في المقر الرئيس لأدنوك في أبوظبي.

وذكر بيان صادر اليوم، أنه قد دار نقاش خلال اللقاء حول فرص تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في مجال الطاقة من خلال "الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأميركية للاستثمار في الطاقة النظيفة".

وخلال اللقاء، أكد سلطان الجابر حرص قيادة دولة الإمارات على مد وتعزيز جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، وأشار إلى متانة وعمق العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية طويلة الأمد بين الإمارات والولايات المتحدة، وناقش مع جرانهولم الإمكانات النوعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي وضرورة تحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وقامت جنيفر جرانهولم بجولة في مركز التحكم الرقمي "بانوراما" التابع لأدنوك، حيث استمعت لشرح حول جهود الشركة لدمج حلول الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً لقطاع الطاقة ونشرها في كافة جوانب أعمالها بدءاً من غرف العمليات والتحكم، وصولاً إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تساهم في تعزيز معايير السلامة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق قيمة إضافية كبيرة.

يذكر أن أدنوك هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. وتهدف أدنوك إلى تعظيم قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.