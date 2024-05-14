العالم اليوم - بلينكن: يجب أن تدفع روسيا ثمن ما دمرته في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مايو 2024 08:22 مساءً - أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن على المجتمع الدولي أن يجبر روسيا على دفع ثمن الدمار الذي خلفته في أوكرانيا خلال أكثر من عامين من الحرب.

وقال بلينكن في كلمة ألقاها في أوكرانيا "ما دمره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يجب أن تدفع روسيا لإعادة بنائه"، مضيفًا: "منحنا الكونغرس سلطة الاستيلاء على الأصول الروسية في الولايات المتحدة، ونحن ننوي استخدامها".

وتعهد وزير الخارجية الأميركي بأن تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا حتى يتم "ضمان" أمنها في مواجهة روسيا.

وقال بلينكن: "جئت إلى أوكرانيا حاملاً رسالة: أنتم لستم وحدكم".

وأضاف "الولايات المتحدة معكم منذ اليوم الأول".

وتابع "سنبقى معكم حتى يتم ضمان أمن أوكرانيا وسيادتها وقدرتها على اختيار مسارها".