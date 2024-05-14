العالم اليوم - حسام زكي: الدول العربية تتعامل بسياسية السلام الاستراتيجي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مايو 2024 08:22 مساءً - أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن مخرجات القمة العربية الـ33 في المنامة، ستعكس بشكل واضح إصرار الدول العربية على دعم القضية الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال لقاء السفير حسام زكي، مع دوت الخليج، الثلاثاء، على هامش القمة العربية الـ33، التي ستنطلق الخميس في المنامة.

وأكد حسام زكي أن الدول العربية تتعامل "بمنطق ديناميكية وسياسية السلام الاستراتيجي، تجاه القضية الفلسطينية".

وشدد في حديثه مع دوت الخليج على أن الدعم لفلسطين والفلسطينيين موجود بقوة، في السياسة والقانون والدبلوماسية، وفي كل المجالات.

وقال: "هناك ديناميكيات جديدة في العالم، وخاصة عند جيل الشباب، هناك وعي عالمي للمرة الأولى بشأن أحقية القضية الفلسطينية".

وأضاف: "مخرجات القمة ستعكس بشكل واضح إصرار الدول العربية على دعم القضية الفلسطينية".

وتحدث السفير زكي عن ملاحظته للعديد من "الكلام السلبي عن الموقف العربي"، وهو أمر وصفه بغير الحقيقي، مشددا على أن "ما يجمع العرب في موضوع فلسطين أكثر بكثير مما يفرقهم، ولو لم يكن الموقف العربي قويا وصامدا، لرأينا تدهورا أكبر بكثير، وخاصة في الجانب السياسي".

وحول تأثير الدول العربية على إسرائيل، قال حسام زكي: "طولا وعرضا، دولة إسرائيل القائمة على الاحتلال لا يستطيع أحد التأثير عليها، حتى الدولة الراعية لها الولايات المتحدة".