نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على سيارة بمدينة صور في عمق الجنوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مساء اليوم الثلاثاء سيارة في مدينة صور الجنوبية، بثلاثة صواريخ، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وأوضحت مراسلتنا أن الغارة الجوية الإسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام صور - الحوش في عمق الجنوب اللبناني، في حين توجهت سيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الغارة،.

وأشارت مراسلة RT إلى أن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم، مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة 5 جنود في صفوفه إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه منطقة أدميت في الجليل الغربي.



