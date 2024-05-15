نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب شاحن الهاتف.. فتي يقتل شقيقته بسكين المطبخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن القضاء السويدي، اليوم، احتجاز فتى يبلغ من العمر 17 عامًا، بشبهة قتل شقيقته في مدينة يوتيبوري، ثاني أكبر مدن السويد.

وقعت الجريمة مساء الخميس الماضي، عندما أبلغ الجيران الشرطة بحدوث شجار داخل شقة. وعند وصول الشرطة إلى الموقع، عثرت على جثة الفتاة.

ورفضت المدعية العامة وكذلك الشرطة التعليق على القضية، وفقًا لما ذكرته صحيفة أفتونبلادت.

طعنها بسبب شاحن الهاتف

ووفق إكسبريسن، أصيبت الفتاة بجروح خطيرة أدت إلى وفاتها بعد اندلاع شجار بينها وبين شقيقها، فيما قبضت الشرطة عليه للاشتباه في ارتكابه الجريمة.

وقالت الصحيفة أن الشجار بدأ بخلاف حول شاحن الهاتف، وانتهى بطعن الفتى لشقيقته في ظهرها حتى الموت، مستخدمًا سكين المطبخ.

واعترف الفتى خلال التحقيقات بأنه طعن شقيقته، وقال إنه لم يكن ينوي سوى إخافة الأخت بالسكين وأنه طعنها عن طريق الخطأ.

وذكرت الصحيفة أن والدتهما وعددًا من أخوتهما كانوا موجودين في الشقة لحظة وصول الشرطة إلى المكان.