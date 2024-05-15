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أحمد جودة - القاهرة - مع هول الكارثة التي تعيشها غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن ومع مقتل أكثر من 35 ألف شخص معظمهم من الأطفال والنساء بثت قناة CNN الأمريكية تقريرًا عن المأساة الجارية حاليا في غزة.

ضحايا حرب غزة من الأطفال على جدران أستوديوهات قناة CNN الأمريكية

وركز التقرير على ضحايا الحرب من الأطفال، حيث نشرت القناة أعداد الاطفال على جدران استديوهاتها ممن تم توثيق وفاتهم أومقتلهم سواء جراء الغارات الإسرائيلية أو بسبب نقض الدواء والغذاء.

ضحايا حرب غزة من الأطفال على جدران أستوديوهات قناة CNN الأمريكية

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 12 و800 طفل لقوا حتفهم حتى الآن في غزة.

ونقلت القناة في تقريرها شهادات آباء وأمهات ممن فقدوا اطفالهم ونقلت عن إحدى الأمهات التي قتل طفلاها التوأم “5 أشهر”، التي وزوجها انتظرت قدومهما بعد 11 عما من الزواج، القول: ” كنا نائمين لم نكن نطلق النار..بأي سبب قتلا..ما ذنبه وما ذنبها؟”

وأشارت إلى مقتل طفل في الحادية عشرة من عمره مع أفراد عائلته في إحدى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبثت القناة فيديوهات لأطفال في أحد المراكز وهم يعانون من وهن وضعف جسدي بسبب سوء التغذية والأدوية

ووفقا للأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة، فإن الأطفال يشكلون 42% من حصيلة ضحايا حرب غزة.

كما تحدث تقرير القناة عن الصعوبات التي تواجهها النساء الحوامل خلال الولادة مع نقص المستلزمات الطبية وقلة إمكانيات ما تبقى من المشافي العاملة في القطاع مشيرة إلى أن العديد من الأجنة يتوفون بعد ولادتهم.

وحذرت وكالة الأونروا من أن أكثر من 150 ألف امرأة حامل في غزة يواجهن ظروفًا ومخاطر صحية رهيبة وخاصة مع حركة النزوح المعاكسة من رفح جنوبًا.

وقالت “إنه لا ينبغي لأي طفل في العالم أن يعاني هكذا، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن”.