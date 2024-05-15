نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير تركيا بالقاهرة: 5 شركات تركية جديدة بدأت العمل في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير صالح موطلو شن، سفير تركيا بالقاهرة، إن حجم الاستثمارات التركية الجديدة بالسوق المصرية بلغ 500 مليون دولار في آخر عامين، وبدأت 5 شركات جديدة على الأقل العمل في مصر خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال جولة لوفد من الصحفيين المصريين نظمتها السفارة التركية في القاهرة لمقر شركة "بيكو" في مدينة العاشر من رمضان.

وأضاف السفير أن شركة "بيكو" تعتبر من أكبر الشركات المؤسسية على مستوى العالم على صعيد إنشاء الأجهزة الكهربائية المنزلية، كما أنها تعتبر من العلامات التجارية المفضلة.

وتابع: “عندما جاءت شركة بيكو لإنشاء مصنعها بمصر، قامت شركة حسن علام بتنفيذ تلك الأعمال الإنشائية”.

وقال أوميت جونل، مدير عام بيكو مصر وشمال غرب إفريقيا، إن شركته اكتسبت مكانتها في ‏قلوب المستهلكين كعلامة تجارية تركية في البلدان التي تعمل فيها، بفضل جودة منتجاتها العالية ‏ومنتجاتها المبتكرة وتنظيم مبيعاتها وخدماتها. ‏

وأضاف خلال الجولة، أنه في إطار رؤيتها للريادة العالمية، قررت شركة بيكو الاستثمار في المصنع بها في مدينة العاشر من ‏رمضان في مصر ابتداء من العام الماضي.

وتابع: إن شركته واصلت استثماراتها بإصرار على الرغم من التغيرات الجيوسياسية في المنطقة.