نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. روسيا تصد هجوما صاروخيا على سيفاستوبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدت القوات الروسية اليوم الأربعاء هجوما صاروخيا على مدينة سيفاستوبول، حسبما قال حاكم المدينة ميخائيل رازفوزهييف.

وقال رازفوزاييف في قناته على «تليجرام» إن «الوحدات العسكرية الروسية تصد هجوما نفذه النازيون الأوكرانيون، وبحسب المعلومات الأولية، أسقطت قوات الدفاع الجوي عدة صواريخ فوق البحر وفي منطقة مطار يبلبيك».

وأضاف أنه تم وضع جميع الخدمات في سيفاستبول في حالة تأهب، كما أخمدت فرق الإطفاء بالمدينة حريقا ناجما عن شظايا متساقطة بالقرب من قرية بوليوشكو.

وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل أضرار في البنية التحتية للمدينة.