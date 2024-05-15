نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يهدد باستخدام الفيتو ضد مشروع قانون مساعدات لإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البيت الأبيض عن نوايا الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن قرارات الكونجرس حول المساعدات التي تقدمها واشنطن لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

استخدام الفيتو

أكد البيت الأبيض أن بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون يهدف إلى تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل، في حال أقر الكونجرس هذا المشروع.

تحويل حزمة مساعدات أسلحة

في وقت سابق، أفادت قناة الغد بأن وزارة الخارجية الأمريكية حولت حزمة مساعدات أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل إلى الكونجرس لمراجعتها.

ووفقًا لمسؤول أمريكي تحدث لوكالة "رويترز"، تشمل هذه الحزمة قذائف دبابات، وقذائف مورتر، ومركبات تكتيكية مدرعة.

وقف إرسال القنابل

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي عن وقف إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل، بعد تأكد واشنطن من استخدام هذه القنابل في قتل المدنيين.

وأشار بايدن إلى مخاوف بلاده من احتمال استخدام إسرائيل لهذه القنابل في اجتياح واسع النطاق لمدينة رفح الفلسطينية.