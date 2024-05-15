نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيارة كيم جونغ أون: دعوة إلى "تغيير تاريخي" في استعدادات الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال تفقده لنظام صاروخي تكتيكي، دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى "تغيير تاريخي" في الاستعدادات للحرب، مع التركيز على تحقيق أهداف متعلقة بإنتاج الأسلحة.

استعدادات كوريا الشمالية للاختبارات

توجه محللون بالتحذير من أن كوريا الشمالية قد تخطط لاختبار زيادة إنتاج الذخائر المدفعية والصواريخ كروز، بهدف إرسالها إلى روسيا للاستخدام في أوكرانيا.

تفاصيل تصريحات كيم جونغ أون

خلال تفقده لنظام الأسلحة الصاروخية التكتيكية، أعرب كيم جونغ أون عن رضاه عن النتائج التي حققتها المؤسسات الصناعية الدفاعية في بلاده هذا العام، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية في بيونج يانج.

تعزيز العلاقات مع روسيا

نجحت كوريا الشمالية في تعزيز علاقاتها العسكرية مع روسيا، وقد شكرت بيونج يانج موسكو لاستخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي، لمنع تجديد تفويض لجنة خبراء الأمم المتحدة لمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على نظام زعيم كوريا الشمالية.

الاتهامات الموجهة إلى كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية اتهمت بيونج يانج بتزويد روسيا بالأسلحة في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة التي تحظر مثل هذه الخطوة.