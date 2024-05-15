العالم اليوم - حمية العقل.. نظام صحي لإطالة شباب دماغك

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مايو 2024 01:21 مساءً - كيف تطعم عقلك؟.. سؤال تجيب عنه دراسة جديدة وضعت نظاما غذائيا يدعى مايند دايت أو تغذية العقل، وهو يجمع بين أفضل نظاميين غذائيين وهما النظام الغذائي المتوسطي ونظام داش المتبع لخفض ضغط الدم.

إلا أن مايند دايت يعتمد بشكل أساسي على تناول الخضروات الورقية والمكسرات والتوت وزيت الزيتون. وهي جميعها أطعمة غنية بمضادات الأكسدة، أي أنها تساعد في تهدئة الالتهابات وتحمي من فقدان الذاكرة.

وبالتالي يمنع نظام مايند دايت التغيرات الدماغية التي تحدث مع التقدم بالعمر، ويطيل عمر الدماغ ويحسن قدراته المعرفية والإدراكية، والأهم من كل ذلك هذا النظام يتسم بأنه آمن وفق الخبراء.

في هذا الإطار، توضح خبيرة التغذية يارا رضوان، لبرنامج "الصباح" على دوت الخليج":