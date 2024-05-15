نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية المصري يرفض محاولات إسرائيل للتضليل بشأن مساعدات غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مصر ترفض بشدة محاولات إسرائيل للتضليل ورمي المسؤولية على الآخرين بخصوص الوضع الإنساني في قطاع غزة.

خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أشار شكري إلى جهود مصر المستمرة منذ بداية الأزمة في تقديم المساعدات وتخفيف الأوضاع الإنسانية في القطاع.

الجهود المصرية لتوفير المساعدات



وأوضح شكري أن مصر تفتح معبر رفح بشكل دائم وتسعى بكل الوسائل لتوفير المساعدات، حيث بلغت نسبة كبيرة منها نحو 65% من المجتمع المدني المصري والحكومة المصرية. وأشار إلى التنسيق الذي تم بين السلطات المصرية ومستودعات المساعدات في العريش وتوفير الشاحنات لدخول قطاع غزة.

التحديات المتعلقة بإسرائيل



وأبدى شكري استياءه من الإجراءات المطولة والمتعمدة من إسرائيل في التحقق من المساعدات وتأخير عبور الشاحنات من معبر رفح، رغم وجود خمسة معابر إسرائيلية يمكن استخدامها. وأكد أن مصر تعمل بكل جهدها لإدخال أكبر عدد من المساعدات، وتقديرها لجهود المنظمات الدولية وغير الحكومية في هذا الصدد.



وختم شكري تصريحاته بالتأكيد على أن أي ادعاء غير صحيح يتعلق بجهود مصر في توفير المساعدات لغزة، وأن مصر تعمل بكل جهد للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.