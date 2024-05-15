العالم اليوم - العراق يوقع اتفاقا مع شركة صينية لتطوير "مصفاة الفاو"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مايو 2024 03:24 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن العراق وقع اتفاقا مع شركة هوالو الصينية للهندسة، الأربعاء، لتطوير مصفاة الفاو التي تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يوميا.

وينقسم المشروع إلى مرحلتين ويتضمن إنشاء مجمع للبتروكيماويات بطاقة ثلاثة ملايين طن سنويا، إضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء بقدرة ألفين ميغاوات. وشركة هوالو تابعة للشركة الصينية للهندسة الكيميائية (سي.إن.سي.إي.سي) وهي أحدث كيان صيني يوقع مشروعا في قطاع النفط والغاز مع العراق. وفازت شركة يونايتد إنرجي الصينية (يو.إي.جي) يوم السبت بتطوير حقل الفاو للنفط والغاز الذي يقع في منطقة الحدود العراقية الكويتية الإيرانية. والشركات الصينية هي الشركات الأجنبية الوحيدة التي فازت بتراخيص تنقيب في العراق في جولة جرت 11 و13 مايو، فازت خلالها بتراخيص تغطي عشرة حقول للنفط والغاز في البلد الغني بموارد الطاقة الهيدروكربونية.

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