العالم اليوم - من بينها كاتيوشا.. تعرف على الأسلحة التي ضبطتها الأردن

انتم الان تتابعون خبر من بينها كاتيوشا.. تعرف على الأسلحة التي ضبطتها الأردن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مايو 2024 05:26 مساءً - في عملية أمنية نوعية، أعلن مصدر مسؤول في الأجهزة الأمنية الأردنية عن إحباط محاولة لتهريب ترسانة من الأسلحة الثقيلة والمتفجرات إلى داخل المملكة، كانت موجهة لخلية محلية يُعتقد أن لها صلات بميليشيات مدعومة من دولة أجنبية.

وقد تم الكشف عن هذه العملية في أواخر مارس الماضي، حيث تمكنت السلطات الأردنية من اعتقال أعضاء الخلية، جميعهم من الجنسية الأردنية.

الأسلحة المصادرة

تشكل الأسلحة المصادرة تهديدًا كبيرًا نظرًا لتنوعها وقوتها:

ألغام كلايمور: متفجر ذو تأثير اتجاهي، يستخدم غالبًا للدفاع الأرضي وكمين ضد القوات المتقدمة.

متفجرات C4: مادة شديدة الانفجار ومرنة، تستخدم في عمليات التخريب والهجمات المستهدفة.

سمتكس: نوع آخر من المتفجرات البلاستيكية، أقوى بكثير من C4 ويستخدم في تفجيرات تتطلب قوة تدميرية عالية.

بنادق كلاشينكوف: سلاح شهير لمتانته وسهولة استخدامه، مفضل في النزاعات المسلحة.

صواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم: صواريخ أرض-أرض، تستخدم للقصف على مسافات متوسطة.

الأبعاد الأمنية والسياسية

الأجهزة الأمنية الأردنية، التي أحبطت عدة محاولات تهريب في الأشهر الأخيرة، تظهر يقظة مستمرة في مواجهة محاولات زعزعة استقرار البلاد.

وتأتي هذه العمليات في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، مما يحتم على الأردن تعزيز قدراته الأمنية لمواجهة أي تهديدات محتملة.

ويأتي الكشف عن عملية الضبط، وسط توترات شديدة في الشرق الأوسط جراء الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة ضد حركة «حماس».