العالم اليوم - بايدن يعرض مناظرة على ترامب.. والأخير يرد فورا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مايو 2024 05:26 مساءً - عرض الرئيس جو بايدن الأربعاء، مناظرة منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب مرتين.

وأكد بايدن أنه على استعداد لمناقشة ترامب مرتين قبل انتخابات 5 نوفمبر، وكتب عبر منصة إكس "لقد خسر دونالد ترامب مناظرتين أمامي في عام 2020. ومنذ ذلك الحين، لم يحضر أي مناظرة".

وأضاف بايدن "الآن يتصرف وكأنه يريد أن يناظرني مرة أخرى. حسنًا، اجعل يومي سعيدا يا صديقي".

كانت حملة بايدن قد اقترحت مناظرة ترامب أولا في أواخر يونيو ومرة أخرى في أوائل سبتمبر مع مناظرة لمنصب نائب الرئيس في أواخر يوليو، وفقا لرسالة أرسلتها حملته إلى لجنة المناظرات الرئاسية، وهي منظمة غير حزبية كانت المنظم الرسمي للمناظرات الرئاسية منذ عام 1987.

ترامب يقبل العرض

قبل ترامب العرض في منشور على موقع ترث سوشيال، وانتقد بايدن ووصفه بأنه "أسوأ مناظر واجهته على الإطلاق"، وأوصى بأكثر من مناظرتين، وكتب "دعونا نستعد للمناظرة".

وقال بايدن للمرة الأولى الشهر الماضي في مقابلة مع المذيع الإذاعي هوارد ستيرن إنه سيناظر ترامب، بعد أن سخر الرئيس السابق، لعدة أشهر، من بايدن بشأن تحديد مواعيد للمواجهة.