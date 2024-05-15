نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة الأنباء الأردنية: الأسلحة المهربة أرسلتها مجوعات مسلحة إلى خلية في المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وكالة الأنباء الأردنية، بعض التفاصيل عن الأسلحة المهربة التى تم إحباط عملية تهريبها إلى داخل المملكة الأردنية، اليوم.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية، في نبأ عاجل، إن الأسلحة المهربة أرسلتها مجموعات مسلحة "مدعومة من إحدى الدول" إلى خلية في المملكة.

وأوضحا مصدران أردنيان، أن الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.