نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأونروا: أكثر من 150 ألف امرأة حامل تواجه مخاطر صحية في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على منصة "إكس"، الأربعاء، إن أكثر من 150 ألف امرأة حامل تواجهن ظروفاً رهيبة ومخاطر صحية، وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وأضافت "أونروا" في المنشور، الذي أرفقته بصورة لإمرأة غزية تحمل رضيعتها: "ولدت حبيبة في خيمة صغيرة. عمرها أسبوعين ووزنها أقل من كيلوجرامين. لا ينبغي لأي طفل في العالم أن يعاني مثل هذا. نحن بحاجة إلى وقف لإطلاق النار الآن".

ومطلع الشهر الجاري، أصدر خبراء من الأمم المتحدة بياناً مشتركاً، أدانوا فيه ما وصفوه بـ"العنف المنهجي" ضد الفلسطينيين في غزة، وخاصة ضد النساء والأطفال، وفق ما أوردته مجلة “بوليتيكو”.

وجاء في البيان، الذي شارك في كتابته 7 متخصصين في مجال حقوق الإنسان، أنه "تم اكتشاف 390 جثة في مقابر جماعية بالقرب من مستشفيي الشفاء وناصر".

وجاء في البيان: "نشعر بالفزع من التفاصيل التي ظهرت من المقابر الجماعية التي تم اكتشافها مؤخراً في قطاع غزة. العديد من الجثث تظهر عليها آثار التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة، وحالات محتملة لأشخاص دفنوا أحياء".

ولفت البيان إلى أنه من بين 35 ألف فلسطينياً سقطوا منذ بدء الحرب قبل سبعة أشهر، كان هناك 14 ألفاً و500 طفل، فيما بلغ عدد النساء 9 آلاف و500.