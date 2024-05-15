العالم اليوم - فيديو.. إصابة خطيرة لرئيس وزراء سلوفاكيا في حادث إطلاق نار

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. إصابة خطيرة لرئيس وزراء سلوفاكيا في حادث إطلاق نار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مايو 2024 06:24 مساءً - تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الأربعاء، لإطلاق نار ونقل إلى المستشفى في حالة "مهددة للحياة"، بعد اجتماع حكومي في بلدة هاندلوفا بوسط البلاد، كما أفادت وسائل اعلام محلية.

وقالت صحيفة "دينيك ان ديلي" التي شاهد مراسلها نقل رئيس الوزراء إلى سيارة من قبل حراس الأمن أن الشرطة أوقفت المسلح المشتبه في إطلاقه النار.

وذكرت تقارير لتلفزيون (تي يه 3) السلوفاكي أن فيكو (59 عاما) أصيب في بطنه بعد إطلاق أربع طلقات عليه خارج دار الثقافة في بلدة هاندلوفا، على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال شرق العاصمة،

وأضافت التقارير أنه تم اعتقال مشتبه به. وأغلقت الشرطة مكان الحادث.

من جانبها، دانت الرئيسة زوزانا كابوتوفا الهجوم "الوحشي" على رئيس الوزراء.

وقالت كابوتوفا: "لقد صدمت.. أتمنى لروبرت فيكو الكثير من القوة في هذه اللحظة الحرجة والتعافي السريع من هذا الهجوم".