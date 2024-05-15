إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا بـ4 رصاصات خلال محاولة اغتيال إحداها استقرت فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 07:28 مساءً - قالت مصادر محلية، إن رئيس وزراء سلوفاكيا أصيب بـ4 رصاصات إحداها استقرت في البطن خلال محاولة اغتيال، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو أصيب في إطلاق نار وتم نقله إلى المستشفى، بحسب سكاى نيوز.

ووقع الحادث في بلدة هاندلوفا، على بعد حوالي 150 كيلومترًا شمال شرق العاصمة، وفقًا لمحطة التليفزيون الإخبارية (تي يه 3) التي ذكرت أنه تم اعتقال مشتبه به.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تم إطلاق النار بعد جلسة للحكومة.