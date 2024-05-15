نتنياهو: الهجوم علي رفح الفلسطينية يضمن بقاء إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 07:28 مساءً - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية، إن إسرائيل ستواصل هجومها علي مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، على الرغم من مخاوف الولايات المتحدة.

وادعى نتنياهو: "في بعض الأحيان عليك فقط أن تفعل ما هو مطلوب لضمان بقائك ومستقبلك،" زاعما وجود أربع كتائب تابعة لحركة حماس في رفح.

واعترف بوجود خلافات مع الولايات المتحدة بشأن الهجوم علي رفح، لكنه أصر: "في النهاية علينا أن نفعل ما يتعين علينا القيام به لحماية حياة أمتنا،" حسبما زعم.