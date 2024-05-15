العالم اليوم - 1.2 مليار دولار قيمة 10 اكتتابات في المنطقة خلال الربع الأول

انتم الان تتابعون خبر 1.2 مليار دولار قيمة 10 اكتتابات في المنطقة خلال الربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مايو 2024 09:24 مساءً - ذكرت مؤسسة "إرنست آند يونغ" أن نشاط الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد شهد زخما قويا خلال الربع الأول من عام 2024.

وأضافت المؤسسة في تقرير اطلعت عليه "دوت الخليج" أن أسواق الإمارات والسعودية سجلت 10 اكتتابات عامة بإجمالي عائدات بلغ 1.2 مليار دولار.

وعلى الصعيد العالمي، فقد شهد الربع الأول من هذا العام ما مجموعه 287 اكتتاباً عاماً، جمعت 23.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 7 بالمئة في القيمة على أساس سنوي.

وبحسب تقرير "إرنست آند يونغ"، يشير مستوى النشاط المذكور إلى تجاوز المشاركين في السوق لحالات عدم اليقين التي تسببت بها التقلبات الاقتصادية الأخيرة، والعام الانتخابي حول العالم.

كما أضافت "إرنست آند يونغ" أنت نحو 25 شركة خاصة و10 صناديق استثمارية تنشط في قطاعات مختلفة، تعتزم إدراج أسهمها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2024.

وجاءت السعودية على رأس القائمة من حيث عدد الاكتتابات العامة المزمعة المعلن عنها، مع 21 اكتتاباً، تليها الإمارات باكتتاب واحد.

أما خارج حدود دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت شركة "راية لتكنولوجيا المعلومات" في مصر وشركة القرض الشعبي الجزائري عن طرح أسهمهما للاكتتاب العام.

وعن أداء الأسواق في المنطقة، ذكرت "إرنست آند يونغ" أن البورصة المصرية تصدرت قائمة أفضل الأسواق أداء مع مكاسب بنسبة 8 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024، يليها السوق الأول في بورصة الكويت بنمو نسبته 7.5 بالمئة، وسوق دبي المالي بنسبة 4.6 بالمئة.