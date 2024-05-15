العالم اليوم - بايدن وبوتين يدينان محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مايو 2024 09:24 مساءً - ندد الرئيسان الروسي والأميركي بإطلاق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الذي أصيب بجروح بالغة يوم الأربعاء.

وقال بايدن انه والسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن "يصليان من أجل تعافيه السريع"، مضيفا "أفكارنا مع عائلته وشعب سلوفاكيا".

بدوره، ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بإطلاق النار على رئيس فيكو، معتبرا الهجوم بانه "جريمة بشعة"، معربا عن أمله في تعافيه سريعا.

وقال بوتين في بيان أصدره الكرملين "أعرف أن روبرت فيكو رجل شجاع وقوي الروح. وآمل بشدة أن تساعده هذه الصفات على تحمل هذا الوضع الصعب".

وقد تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي الاربعاء لمحاولة اغتيال عبر إطلاق النار عليه عدة مرات بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد فيما أعلنت الحكومة السلوفاكية انه "في وضع حرج" إثر هذا الهجوم الذي ندد به قادة أوروبيون.

وكتبت الحكومة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "اليوم وبعد اجتماع الحكومة في هاندلوفا، وقعت محاولة اغتيال لرئيس وزراء الجمهورية السلوفاكية روبرت فيكو".