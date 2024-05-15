نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت القادم.. إنطلاق مؤتمر اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق السبت القادم ١٨ مايو فعاليات مؤتمر اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا فى مدينة ميلانو الإيطالية فى فندق دوريا وسط المدينة.

ويحظى المؤتمر بإهتمام كبير وإقبال شديد من رؤساء الكيانات والرموز المصرية الوطنية الموجوده فى أوروبا، ونظرًا للإقبال الشديد وزيادة الأعداد التي فاقت سعة قاعة المؤتمرات إضطرت إدارة الاتحاد إلى إغلاق باب التسجيل لحضور المؤتمر.

وتصل الوفود إلى مدينة ميلانو يوم الجمعة ١٧ مايو لعقد اجتماع تحضيرى للمؤتمر مساء الجمعة

وفى صباح السبت تبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويلقى كلمة الإفتتاح والترحيب بالضيوف الاستاذ مصطفى رجب رئيس الاتحاد موجهًا الشكر للسفيرة / منال عبدالدايم قنصل مصر العام بميلانو لتشريفها للمؤتمر ودعوتها لإلقاء كلمة للحضور الكريم.

وتليها الأستاذة سناء المغازى نائب رئيس الاتحاد لتتحدث عن فعاليات المؤتمر وكيفية التحضير له، ثم يتحدث الاستاذ أشرف الزيات عن نظام وقواعد ولوائح سير المؤتمر.

ثم يتم مناقشة ما تم انجازه فى العام الماضى وكيفية التعامل مع التحديات التى تواجه المصريين فى الخارج.

ويستعرض الكابتن عصام شريف الامين العام للاتحاد ورئيس اللجنة الرياضية كيفية التحضير لبطولة الكاراتيه الدولية والتى ستقام فى مدينة الغردقة فى شهر فبراير من العام القادم ٢٠٢٥ ويشارك فيها حوالى ٣٥٠ لاعب والتى ستعود بفوائد عديدة على الدولة المصرية وخاصة فى مجال السياحة، تعتبر البطولة أفضل دعاية سياحية لمصر.

ويلى ذلك كلمات الأعضاء الذين طلبوا الكلمة والتى ستمتد حتى الساعة الثانية ظهرآ يعقبها فترة راحة لتناول وجبة الغذاء

وفى الفترة المسائية والتى يبدأها الكابتن مجدى رمضان بعرض تنظيم بطولة كرة القدم بمدينة الغردقة لفرق الكيانات المصرية الموجوده فى أوروبا فى شهر سبتمبر ٢٠٢٤

ثم يتوالى إلقاء الكلمات من المشاركين.

وينتهى برنامج اليوم الأول بنقاش مفتوح حول ماتم من انجازات على ارض الواقع، ثم يتم تكوين لجنة لعمل توصيات المؤتمر حيث يتقدم مجلس إدارة الإتحاد بالشكر للأعضاء الذين حرصوا على المشاركة فى المؤتمر إيمانًا منهم بأنه قد بأنه قد آن الأوان لوحدة المصريين فى الخارج تحت كيان كبير يعمل من أجل مصر والمصريين فى الخارج حريص كل الحرص على العمل فى صمت.