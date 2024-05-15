العالم اليوم - توقعات خفض الفائدة في أميركا ترفع أسعار المعدن الأصفر

انتم الان تتابعون خبر توقعات خفض الفائدة في أميركا ترفع أسعار المعدن الأصفر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مايو 2024 10:21 مساءً - صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى خلال أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف، الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفعت أقل من المتوقع في أبريل، ما عزز فرص خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

تحركات الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى 2369.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:49 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.6 بالمئة إلى 2374.60 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعدما تقدم 0.4 بالمئة في مارس وفبراير، ما يشير إلى أن التضخم استأنف اتجاهه الهابط في بداية الربع الثاني، ما يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض الفائدة في سبتمبر.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر 0.4 بالمئة على أساس شهري وتسجيله 3.4 بالمئة على أساس سنوي.

وهبط الدولار 0.4 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى ليسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من شهر، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وسجلت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات أدنى مستوى منذ أكثر من شهر.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 28.93 دولار للأونصة، وربح البلاديوم 1.2 بالمئة ليصل إلى 989.45 دولار.

وصعد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1048.40 دولار مقتربا من أعلى مستوياته خلال عام.