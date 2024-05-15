العالم اليوم - خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي باشتباكات في جباليا

انتم الان تتابعون خبر خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي باشتباكات في جباليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مايو 2024 10:21 مساءً - قتل 5 جنود إسرائيليين وأصيب نحو 15 آخرين عدد منهم إصاباتهم خطيرة في اشتباكات في منطقة جباليا بشمال قطاع غزة، بحسب مصادر مطلعة.

وحسب مراسل "دوت الخليج" فإن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقات أولية في الحادث للتأكد من أن الجنود لم يصابوا بنيران صديقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأربعاء، مقتل جندي خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن "معارك شرسة" تدور بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية، في جباليا شمالي قطاع غزة.