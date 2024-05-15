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العالم اليوم - خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي باشتباكات في جباليا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مايو 2024 10:21 مساءً - قتل 5 جنود إسرائيليين وأصيب نحو 15 آخرين عدد منهم إصاباتهم خطيرة في اشتباكات في منطقة جباليا بشمال قطاع غزة، بحسب مصادر مطلعة.

وحسب مراسل "دوت الخليج" فإن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقات أولية في الحادث للتأكد من أن الجنود لم يصابوا بنيران صديقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأربعاء، مقتل جندي خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن "معارك شرسة" تدور بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية، في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن المعارك زادت حدتها الثلاثاء في ظل إعادة مقاتلي حماس تشكيل قواتهم في جباليا، مضيفة أن المعارك التي تخوضها الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي هناك "هي الأعنف في غزة منذ منتصف مارس الماضي، وهي أكبر معركة في جباليا نفسها منذ يناير".

 

 

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي باشتباكات في جباليا .. في رعاية الله وحفظة

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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