نائب أمير الرياض يشرّف حفل سفارة النرويج بمناسبة اليوم الوطني

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أحمد جودة - القاهرة -

شرّف الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم، حفل سفارة مملكة النرويج لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، بمقر السفارة بحي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير مملكة النرويج لدى المملكة توماس ليد بول، وعدد من منسوبي السفارة، وحضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة