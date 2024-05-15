نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع البريطاني: لا نرى ضرورة لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أنه لا يرى أنه من الضروري إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا ومن غير المرجح أن يقترح القيام بذلك في المستقبل.

وقال شابس في مقابلة مع صحيفة "تلجراف": "أنا لا أقترح، ولا أعتقد أنه من المحتمل أن أقترح نشر قوات في أوكرانيا، الأولوية حاليًا يجب أن تولى لتدريب وتمويل القوات الأوكرانية".

ومع ذلك، أعرب عن وجهة نظر مفادها بأن الغرب بحاجة إلى "التأكد من حصول حلفاء أوكرانيا على التمويل المناسب والتدريب المناسب... وحصولهم على جميع المعدات التي يحتاجون إليها".

ووفقا للوزير، فإن الدول الغربية لا تحتاج إلى التوصل إلى طرق جديدة لمساعدة أوكرانيا، بل تحتاج إلى تعزيز الدعم الحالي.

وفي وقت سابق، أعلنت لندن أنها ستقدم لكييف 3 مليارات جنيه إسترليني من "المساعدات العسكرية" سنويا.